Kanzleramtsminister Altmaier hat Geduld bezüglich der Sondierungen für eine Jamaika-Koalition angemahnt.

Die schweren Aufgaben seien nicht in 48 Stunden zu lösen, sagte der CDU-Politiker auf der Vollversammlung des deutschen Handwerks in Berlin. Wenn man aber mit Unklarheiten in die nächsten vier Jahre gehe, werde man diese Nachlässigkeit mit Koalitions-Streitigkeiten zu büßen haben.

Altmaier betonte, er habe ein "gewisses vorsichtiges Zutrauen", dass es zu diesem Bündnis kommen werde. FDP-Chef Lindner betonte in Berlin, die ersten Treffen in dieser Woche ließen keine Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf der Gespräche zu.



Union, FDP und Grüne beraten heute erstmals in großer Runde in Berlin.