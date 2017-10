Vor den ersten Beratungen der Jamaika-Parteien zum Thema Haushalt und Finanzen hat der haushaltspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Rehberg, vor unhaltbaren Forderungen gewarnt.

Rehberg sagte im Deutschlandfunk, summiere man alle Wünsche der FDP auf, käme man auf rund 180 Milliarden Euro, bei den Grünen auf 150 Milliarden Euro. Die Einhaltung der Schwarzen Null und der verfassungsrechtlichen Schuldenregel habe aber Priorität. Auch FDP-Chef Lindner plädierte für die schwarze Null und regte dafür einen Verkauf von Firmenbeteiligungen des Bundes an, etwa die an der Deutschen Telekom. Die Grünen schlugen unterdessen die Schaffung eines zweiten Vize-Kanzlerpostens vor. Bislang ist nur ein Stellvertreter vorgesehen, als zweitgrößte Partei in einem Jamaika-Bündnis würde der Posten wohl an die FDP fallen.



Die SPD bereitet sich vor der ersten Sitzung des neuen Bundestags auf ihre Oppositionsrolle vor. Sie will bereits morgen über ihren Plan für eine regelmäßige Befragung des Kanzlers abstimmen lassen. Demzufolge müsste sich der Regierungschef viermal im Jahr von den Abgeordneten befragen lassen.