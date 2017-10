Nach ihren Gesprächen mit der Union treffen sich heute die beiden kleineren möglichen Jamaika-Partner FDP und Grüne.

Beide Parteien sind mit jeweils sechs Teilnehmern vertreten. Diese dürften Gemeinsamkeiten und Differenzen ausloten. - Nach dem gestrigen Auftakt der Sondierung hatten sich CDU, CSU, FDP und Grüne zuversichtlich geäußert. Zuerst hatte sich die Union mit der FDP und anschließend mit den Grünen getroffen. Vertreter der vier Parteien sprachen von einer konstruktiven Atmosphäre und sachlichen Diskussionen. Sie betonten aber auch, dass der Weg bis zu einer Regierungsbildung noch lang sei. Morgen sollen die Gespräche erstmals in großer Runde geführt werden.



Skepsis verbreitete dagegen Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Caffier. Er befürchte, dass eine Jamaika-Koalition nicht gut für die innere Sicherheit wäre, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. So sei etwa die FDP gegen mehr Videoüberwachung und eine Vorratsdatenspeicherung, die aber im Anti-Terror-Kampf gebraucht werde.



Neben der Sicherheitspolitik gibt es auch Diffferenzen in der Energie- und Klimapolitik sowie der Europa- und Flüchtlingspolitik. Grundsätzlich wird mit langwierigen und schwierigen Gesprächen bis zu einer Koalitionsvereinbarung gerechnet.