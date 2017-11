Angesichts der stockenden Gespräche über eine mögliche Jamaika-Koalition im Bund hat der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki ein Machtwort verlangt.

Die Parteispitzen müssten jetzt endlich die Richtung vorgeben und ihre eigenen Leute dazu anhalten, beweglicher zu sein als bisher, sagte Kubicki im ZDF. Wenn Union, FDP und Grüne in der kommenden Woche keine Kompromisse fänden, sei die Veranstaltung zu Ende.



Vertreter der vier Parteien loten seit zwei Wochen die Möglichkeiten für ein Jamaika-Bündnis aus. Trotz Uneinigkeit in zentralen Politikfeldern zogen sie gestern eine positive Zwischenbilanz. Am Wochenende wollen sich die Parteien intern sortieren und die Beratungen dann am Montag in einer Spitzenrunde fortsetzen.



SPD und Linkspartei kritisierten den Verlauf der Sondierungsgespräche. Die SPD-Fraktionsvorsitzende Nahles sprach in der "Passauer Neuen Presse" von einer "Kreuzfahrt ohne Ziel". Linken-Chefin Kipping warnte vor einer "Koalition der großen Leerstelle".