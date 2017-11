Die Grünen kommen den Jamaika-Unterhändlern von Union und FDP im Streit um die Klimapolitik in einem wichtigen Punkt entgegen. Ihm sei klar, dass die Grünen nicht alleine das Enddatum 2030 für die Zulassung von fossilen Verbrennungsmotoren durchsetzen könnten, sagte Parteichef Özdemir der "Stuttgarter Zeitung".

Nötig sei aber ein klares Bekenntnis, dass man alles dafür tue, um die Fahrzeuge der Zukunft vernetzt, automatisiert und emissionsfrei zu bekommen, meinte Özdemir. Grünen-Chefin Peter signalisierte in der "Rheinischen Post" auch in der Kohlepolitik Kompromissbereitschaft. Entscheidend sei die Verminderung der CO2-Emissionen um 40 Prozent bis 2020. Es komme dann nicht darauf an, ob das letzte Kohlekraftwerk 2030 oder 2032 vom Netz gehe.



Vorbereitet von den Parteispitzen gehen die Sondierungen von CDU, CSU, FDP und Grünen für ein Jamaika-Bündnis heute in die zweite Phase. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Themen Europa, Außen- und Verteidigungspolitik sowie Bildung und Digitales. Während bisher vornehmlich die Positionen abgeklopft und kaum grundsätzliche Einigungen erzielt wurden, soll es jetzt konkreter werden. Bundeskanzlerin Merkel will die Sondierungen bis zum 16. November abschließen.