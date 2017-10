Der Bundesgeschäftsführer von Bündnis 90/Die Grünen, Kellner, rechnet bei weiteren Gesprächen über eine Jamaika-Koalition mit großen Differenzen bei den Themen Klimaschutz und Flucht.

Jede Partei habe ihre Schmerzpunkte, sagte Kellner im Deutschlandfunk. Es müsse ökologischer und gerechter werden, da könnten die Grünen nicht zurück. Die Grünen versuchten als Partei der linken Mitte zu sondieren, bei welchen Themen es eine Einigung geben könnte. Er habe die Hoffnung, dass Union und FDP sich bei den Punkten Investitionen in Bildung und Infrastruktur sowie Mieten bewegen würden. Kellners Partei hatte gestern mit der FDP über ein Jamaika-Bündnis beraten.



In Berlin kommen CDU, CSU, FDP und Grüne heute erstmals in großer Runde zusammen. Nach Angaben der Deutschen Presse-Agentur haben sich die Generalsekretäre der vier Parteien auf zwölf zentrale Themenblöcke geeinigt. Erster Punkt sollen demnach die Finanzen sein. Als nächste Punkte auf der Liste werden Europa, Klima und Energie sowie die Flüchtlingspolitik genannt. Nach dem heutigen Auftakt sollen die Jamaika-Gespräche am Dienstag nach der ersten Sitzung des neuen Bundestags fortgesetzt werden.