Bei den Sondierungsgesprächen über eine mögliche Jamaika-Koalition wollen die Verhandlungsführer heute Zwischenbilanz ziehen.

Außen- und Sicherheitspolitik sind die derzeitigen Themenschwerpunkte bei den Gesprächen. Der außenpolitische Sprecher der Grünen, Nouripour, sagte im Deutschlandfunk, es gebe weit kontroversere Bereiche als diese: "Das war so etwas wie eine Erholung im Vergleich zur Verkehrspolitik." Deutschland habe großes Gewicht in der Welt und müsse auch mehr Verantwortung tragen, dies wüssten alle Beteiligten.



Er sieht unter anderem die Bundeswehreinsätze im Ausland als strittigen Punkt: Die Grünen hätten einigen der 13 derzeit laufenden Auslandseinsätze deutscher Soldaten zugestimmt, anderen nicht. Aber man müsse jedes einzelne Mandat noch einmal auf den Prüfstand stellen. Der Einsatz der Bundeswehr im Nordirak habe sich beispielsweise stark verändert: Jetzt gehe es nicht mehr nur um die Ausbildung kurdischer Kämpfer, mit dem Ziel, die Terrormiliz IS einzudämmen, sondern die Bundeswehr befinde sich dort mittlerweile in einem Sezessionskonflikt. Der Somalia-Einsatz der Bundeswehr müsse auch genau geprüft werden, sagte Nouripour: "Man muss dafür sorgen, dass die ausgebildeten Soldaten hinterher auch Sold beziehen - sonst bildet man sie für die Milizen aus."



Es gebe bei den Sondierungsgesprächen nicht nur Gleichklang im Themenbereich Außen- und Sicherheitspolitik: "Ich habe nicht davon gesprochen, dass wir jetzt Harmoniesoße darüber schütten werden", so Nouripour weiter. Der Grünen-Politiker hält vor allem die umstrittenen Waffenlieferungen an Saudi-Arabien für einen problembehaftetes Verhandlungsthema. Diese könnten bei einer Regierungsbeteiligung der Grünen "ganz sicher nicht mehr weiterlaufen." Der Sinn von Außenpolitik sei es, das Ansehen Deutschlands zu fördern: "Niemand käme auf die Idee, dem Iran Waffen zu verkaufen, bei Saudi-Arabien sollte es dasselbe sein."



Mit Blick auf die Stimmungslage bei den Sondierungsgesprächen im Allgemeinen sagte Nouripour, er könne sich durchaus vorstellen, dass die Grünen am Ende zu dem Schluss kämen, Jamaika funktioniere nicht. Allerdings liege das Potenzial für ein Scheitern der Gespräche eher in den Bereichen Klima, Verkehr und Migration.