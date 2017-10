CDU, CSU, FDP und Grüne beginnen heute mit inhaltlichen Beratungen für eine mögliche Koalition.

Es geht unter anderem um die Themen Finanzen und Steuern. Alle vier Parteien wollen an der Sparpolitik festhalten, setzen aber unterschiedliche Akzente. Die Grünen fordern einen Vorrang für Investitionen, etwa in den Klimaschutz, in schnelles Internet und Bildung. Die CDU nennt den Ausbau der Infrastruktur, Verbesserungen für kleine und mittlere Einkommen sowie für Familien. Die FDP bringt einen Abbau von Subventionen und den Verkauf von Anteilen an der Telekom ins Spiel. Weiteres Thema der Beratungen ist die Europapolitik. Konkrete Ergebnisse werden nicht erwartet.