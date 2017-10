Nach der ersten Sondierungsrunde mit FDP und Grünen über eine mögliche Koalition beraten die Verhandlungsspitzen von CDU und CSU in Berlin über das weitere Vorgehen.

CSU-Chef Seehofer betonte, es sei gestern abend nichts entschieden, aber sinnvolle Informationen ausgetauscht worden. Mit Blick auf Gespräche über das Thema Finanzen in der kommenden Woche drängte Seehofer auf Steuerentlastungen und Zukunftsinvestitionen. Grüne und FDP mahnten Kompromissbereitschaft an. Alle Parteien müssten sich bewegen, sagte Grünen-Fraktionschef Hofreiter den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Besonderes Anliegen der Grünen sei der Klimaschutz durch Maßnahmen wie den Kohleausstieg und die Wende zu emissionsfreier Mobilität. In der "Passauer Neuen Presse" äußerte FDP-Unterhändler Lambsdorff die Hoffnung auf Entgegenkommen der Grünen bei der Forderung seiner Partei nach einem Verfahren für geordnete Staatsinsolvenzen in der Euro-Zone. In der Frage des Familiennachzugs für Flüchtlinge seien weder die übertrieben romantischen Vorstellungen der Grünen noch die Totalabschottung von Teilen der CSU zielführend.



Die Fraktionsvorsitzende der Linkspartei, Wagenknecht, warnte in der "Rheinischen Post" davor, durch zähe Sondierungsgespräche die Demokratieverdrossenheit vieler Bürger zu schüren. Es zeichneten sich schon jetzt schleppende Verhandlungen ab.