CDU, CSU und FDP haben nach ihrem ersten Sondierungsgespräch für eine Jamaika-Koalition ein positives Fazit gezogen.

Die Generalsekretäre aller drei Parteien - Tauber, Scheuer und Beer - sprachen anschließend von einer konzentrierten und konstruktiven Atmosphäre. Tauber sagte, es sei ein guter Austausch gewesen. Beer meinte, zwischen Berlin und Jamaika lägen zwar etwa 8.500 Kilometer, die ersten Schritte habe man aber geschafft. - Die Unterhändler der Union, zu denen auch die CDU-Vorsitzende, Bundeskanzlerin Merkel, und CSU-Chef Seehofer zählen, kamen am Nachmittag auch erstmals mit den Grünen zusammen. CSU-Generalsekretär Scheuer betonte vorher, das werde sicherlich ein, Zitat, "größeres, härteres Werkstück". Für Freitag ist die erste Begegnung in großer Runde geplant, an der Vertreter aller vier Parteien teilnehmen wollen.



Die SPD stellte nochmals klar, dass sie nicht für eine Große Koalition bereitsteht, sollten die Jamaika-Sondierungen scheitern. Fraktionsgeschäftsführer Schneider sagte, die Sozialdemokraten seien Opposition, der Schalter sei umgelegt.