Die deutsche Wirtschaft dringt darauf, dass bei den Sondierungen für eine Jamaika-Koalition das Thema Investitionen in den Mittelpunkt gestellt wird.

Der Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages, Schweitzer, sagte der "Passauer Neuen Presse", es sei entscheidend, dass die künftige Regierung die Schlüsselthemen für die Zukunft angehe. Wichtig seien Investitionen in Menschen, eine moderne Infrastruktur und mehr Freiraum für Unternehmen. Der Vorsitzende der Linkspartei, Riexinger, äußerte die Erwartung, dass bei den Gesprächen der Parteien die Frage der sozialen Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben werde. Riexinger sagte im Deutschlandfunk, die Union werde auf Druck der FDP mehr Liberalisierung zulassen und auch die Grünen würden den sozialen Kern nicht vertreten.



Die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition beginnen am Mittag mit einem Treffen von Vertretern der CDU/CSU mit der FDP, später sprechen die Unionsparteien mit den Grünen. Für morgen haben sich FDP und Grüne verabredet. Am Freitag sollen die Unterredungen erstmals in großer Runde stattfinden.