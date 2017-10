Union, FDP und Grüne wollen in einer möglichen Jamaika-Koalition die Ausgaben für Bildung und Forschung deutlich erhöhen.

Bis zum Jahr 2025 sollten dafür insgesamt mehr als zehn Prozent des Bruttoinlandsproduktes aufgewendet werden, heißt es in einem in Berlin veröffentlichten Papier der Unterhändler der Parteien. Man wolle, dass Deutschland künftig weltweit zu den Spitzenländern bei Bildungsinvestitionen zähle. Noch keine Einigung wurde über die Art der Bundeshilfen für Kommunen und Länder etwa im Schulbereich erzielt. Dabei geht es insbesondere um das Kooperationsverbot.



Die vier potenziellen Koalitionspartner verständigten sich zudem auf einen Ausbau der Internet-Geschwindigkeit im Gigabit-Bereich. Bislang war das Ziel, flächendeckend 50 Mbit zu erreichen; ein Gigabit-Netz wäre zwanzig mal so schnell.



Grünen-Unterhändler Kellner erklärte, heute seien substanzielle Ergebnisse erzielt worden. Der Pulverdampf vom letzten Donnerstag sei verflogen. Insbesondere bei den Themen Klima und Migration hatte es in der vergangenen Woche deutliche Differenzen gegeben.