In Berlin treffen sich CDU, CSU, FDP und Grüne heute erstmals in großer Runde, um die Chancen für ein Jamaika-Bündnis auszuloten.

Wie die Deutsche Presse-Agentur berichtet, haben sich die Generalsekretäre der vier Parteien auf zwölf zentrale Themenblöcke geeinigt. Erster Punkt sollen demnach die Finanzen sein. Als nächste Punkte auf der Liste werden Europa, Klima und Energie sowie die Flüchtlingspolitik genannt. Nach dem heutigen Auftakt wollen Union, FDP und Grüne ihre Gespräche am Dienstag, nach der ersten Sitzung des neuen Bundestags, fortsetzen.



Gestern hatten Vertreter von FDP und Grünen erste Beratungen geführt. Beide Parteien kündigten an, in einem Jamaika-Bündnis mit der Union eigene Akzente setzen zu wollen. Man werde nicht einfach den ausgetretenen Pfaden der Union folgen, sagte Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner.