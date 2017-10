CDU, CSU, FDP und Grüne sondieren in Berlin erstmals in großer Runde über eine mögliche Jamaika-Koalition.

Aus Teilnehmerkreisen hieß es am Abend, es sei guter Wille spürbar, eine gemeinsame Basis zu finden. Es herrsche eine offene, konstruktive und konzentrierte Atmosphäre. An dem Treffen sind 50 Unterhändler beteiligt.



Als erstes ging es um die Themen Finanzen, Haushalt und Steuern. Insgesamt werden in einer Art Generalaussprache zwölf zentrale Bereiche angesprochen.



Weiterverhandelt wird am Dienstag kommender Woche. Es wird mit langwierigen und schwierigen Gesprächen gerechnet. Zu den kritischen Themen gehören neben der Flüchtlingspolitik unter anderem der weitere Kurs in Europa, die Energie- und Klimapolitik und steuerliche Entlastungen.