In Berlin ist die erste Sondierungs-Runde aus Politikern von CDU, CSU, FDP und Grünen zu Ende gegangen. Das Treffen der 50 Unterhändler dauerte fünf Stunden. Es sei guter Wille spürbar gewesen, eine gemeinsame Basis zu finden, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Die Rede war von einer offenen, konstruktiven und konzentrierten Atmosphäre.

Zum Auftakt hatten zunächst die CDU-Vorsitzende und Bundeskanzlerin Merkel, CSU-Chef Seehofer sowie die Vorsitzenden von FDP und Grünen, Lindner und Özdemir kurz in die Gespräche eingeführt.



Im Laufe des Abends sollten dann alle zwölf Themen abgearbeitet werden, die die Generalsekretäre vorher vereinbart hatten. Das Prozedere sah vor, dass jede Partei dabei kurz die eigenen Positionen erläutert - in wenigen Minuten.



Als erstes ging es den Berichten zufolge um die Themen Finanzen, Steuern, Migration, Klima und Energie. Insgesamt werden in einer Art Generalaussprache zwölf zentrale Themen angesprochen.



Vor Beginn der heutigen großen Runde hatte die Kanzlerin gesagt, sie freue sich, dass es nun losgehe. Grünen-Chef Özdemir sagte, es müsse nun geschaut werden, ob am Ende alle den Tisch verlassen könnten mit dem Gefühl, dass es gemeinsam trage für vier Jahre. Zitat: "Es kann gut sein, dass es klappt, aber es kann auch sein, dass es inhaltlich nicht reicht." FDP-Chef Lindner bezog vorher auch Stellung zur AfD und sagte, nun ziehe erstmals eine Partei in den Bundestag ein, "die auf Abschottung setzt, völkisches Denken kultiviert". Er betonte, eine Aufgabe "von uns Parteien des demokratischen Zentrums muss sein, diese Partei wieder klein zu machen". Das geschehe durch eine andere Politik, "die nicht in der Kontinuität der großen Koalition steht".



Weiterverhandelt wird am Dienstag kommender Woche. Es wird mit langwierigen und schwierigen Gesprächen gerechnet. Zu den kritischen Themen gehören neben der Flüchtlingspolitik unter anderem der weitere Kurs in Europa, die Energie- und Klimapolitik und steuerliche Entlastungen.