Vertreter von FDP und Grünen sind in Berlin erstmals zu direkten Gesprächen über eine sogenannte Jamaika-Koalition zusammengekommen.

Beide Parteien sind mit jeweils sechs Teilnehmern vertreten. Geplant ist ein erster Meinungsaustausch. Differenzen bestehen zum Beispiel in Klimafragen und der Flüchtlingspolitik. Gestern hatten Vertreter der Unionsparteien in getrennten Gesprächen mit FDP und Grünen beraten. Morgen steht die erste große Sondierungsrunde aller vier Parteien an.



Kanzleramts-Chef Altmaier bewertete die ersten Gespräche positiv, rechnet aber auch mit Problemen. Die wirklich schwierigen Fragen stünden erst noch bevor, sagte der CDU-Politiker im ARD-Fernsehen. Er sehe aber bei allen Beteiligten den Willen, dass dieses Experiment ein Erfolg werde.