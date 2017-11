Für Union, FDP und Grüne beginnt heute die entscheidende Phase der Gespräche über ein Jamaika-Bündnis.

Zunächst kommen am Vormittag in Berlin die Gremien der vier Parteien zusammen, um den bisherigen Stand der Sondierungen zu bewerten. Am Abend trifft sich dann eine Spitzenrunde der Vorsitzenden und Chefunterhändler zu Beratungen im kleinen Kreis. Die offiziellen Sondierungen sollen dann morgen in die zweite Runde gehen.



Bisher gibt es noch zahlreiche Themen, in denen keine Annäherung erreicht weden konnte. Vor allem beim Klimaschutz, der Migration und in der Verkehrspolitik gibt es große Differenzen.



Der Grünen-Politiker Habeck forderte, nicht ständig öffentlich über ein mögliches Scheitern der Verhandlungen zu spekulieren. Er sagte dem "Handelsblatt", das Gerede über Neuwahlen müsse aufhören. Der FDP-Vorsitzende Lindner hatte zuletzt erneut betont, seine Partei habe keine Angst vor Neuwahlen.