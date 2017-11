Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff hat eine positive Bilanz der gestrigen Sondierungsrunde für ein mögliches Jamaika-Bündnis im Bund geäußert.

Er sei mit dem Ergebnis oder zumindest der festgelegten Themenliste zufrieden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Bei den Gesprächen habe es Lösungsvorschläge gegeben, um die unterschiedlichen Lebensbedingungen in Deutschland anzugleichen. Das sei vor allem für die ostdeutschen Bundesländer wichtig. Es gebe immer noch eine Kluft bei den Lebensverhältnissen in Ost und West. Diese könne nur mit neuen Ansätzen geschlossen werden, betonte Haseloff. Vor allem in strukturschwachen Gebieten müsse man neue Ansätze finden, um den Wegzug dort zu bremsen. Die Instrumente, die man bisher eingesetzt habe, zögen nicht mehr. Einen schnellen Ausstieg aus dem Solidaritätszuschlag halte er nicht für möglich, erklärte Haseloff weiter.