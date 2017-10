FDP-Chef Lindner hält den Ausgang der Sondierungsgespräche mit Union und Grünen für offen.

Nach den Wahlen in Niedersachsen und Österreich sehe er eine gewisse Unruhe in der Union, vor allem in der CSU, sagte Lindner im Deutschlandfunk. Nun müsse sich zeigen, ob es in wesentlichen Fragen Bewegungsbereitschaft bei den Partnern gebe. Wichtig sei, dass die für viele virulente Frage der Einwanderungspolitik geklärt werde.



Der Grünen-Politiker Trittin erwartet, dass die Sondierungsgespräche wegen der Niedersachsen-Wahl schwieriger werden. Wegen ihrer Verluste stehe vor allem die CDU unter Druck, sagte Trittin der "Passauer Neuen Presse". Die Rufe aus der CSU nach einem Rechtsruck würden immer lauter. Dies baue massive Hürden auf. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl wies dies zurück. Er betonte in der "Rheinischen Post", die Union müsse deutlich machen, dass sie die Partei der Mitte sei.