Bei den Sondierungsgesprächen für eine mögliche Koalition von CDU/CSU, FDP und Grünen ziehen die Verhandlungsführer am Mittag eine Zwischenbilanz.

Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, die Unterhändler hätten in den ersten zehn Tagen ausdauernd und ausführlich über die anstehenden Themen diskutiert. Sie gehe von weiterhin schwierigen Beratungen aus, glaube aber, dass die Differenzen überbrückt werden können.



Grünen-Unterhändler Trittin warf Union und FDP im ARD-Fernsehen mangelnde Kompromissbereitschaft vor. Alle Konfliktthemen in den nächsten zwei Wochen abzuarbeiten, sei schon sportiv. Der baden-württembergische Ministerpräsident und Grünen-Politiker Kretschmann sagte im Südwestrundrunk, wenn die Gespräche scheiterten, wäre das eine "Katastrophe" für Europa.



FDP-Generalsekretärin Beer beklagte im Bayerischen Rundfunk, FDP und Grüne lägen bei den Themen Asyl und Einwanderung noch weit auseinander. Sie sehe die Chancen für eine Jamaika-Koalition bei 50:50.