Vor der Fortsetzung der Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen hat das Bündnis "Reichtum umverteilen" einen steuerpolitischen Kurswechsel gefordert.

Eine Neuausrichtung sei zur solidarischen Finanzierung des Gemeinwesens und der Einhaltung sozialstaatlicher Verpflichtungen unumgänglich, heißt es in einem offenen Brief. Das Bündnis spricht sich darin unter anderem für eine höhere Besteuerung sehr hoher Einkommen, von Vermögen und Erbschaften aus. Das Geld soll genutzt werden, um Armut zu bekämpfen und die Integration in den Arbeitsmarkt zu fördern.



Dem Bündnis gehören mehr als 30 Organisationen an, darunter Wohlfahrtsverbände und Gewerkschaften. - CDU, CSU, FDP und Grüne beginnen heute mit inhaltlichen Beratungen.