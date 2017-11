Vertreter von CDU, CSU, FDP und Grünen gehen nach zehn Sondierungsrunden für eine Jamaika-Koalition zuversichtlich in die weiteren Detailgespräche.

Am Wochenende wollen sich die Parteien intern sortieren, bevor dann am Montag die Beratungen in einer Spitzenrunde fortgesetzt werden. In wesentlichen Fragen hatte es inhaltlich bis zuletzt kaum Annäherungen gegeben. Dazu zählen die Themen Zuwanderung, Klima, Finanzen und Landwirtschaft. Bundeskanzlerin Merkel sagte in Berlin, sie glaube dennoch, dass man die Enden zusammenbinden könne, wenn man sich mühe und anstrenge.



Gestern hatten die Verhandlungsführer eine insgesamt positive Zwischenbilanz der bisherigen Sondierungsgespräche gezogen.

Später rief der stellvertretende FDP-Vorsitzende Kubicki alle Beteiligten noch einmal zu Kompromissbreitschaft auf. Sonst sei die Veranstaltung zu Ende, sagte er im ZDF.