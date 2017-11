Nach zehn Sondierungsrunden für eine mögliche Jamaika-Koalition haben sich die Verhandlungsführer positiv geäußert.

Das erste Etappenziel sei erreicht, sagte der CDU-Politiker Grosse-Brömer in Berlin. FDP-Generalsekretärin Beer sprach von einem guten Schlusspunkt. Ihr CSU-Kollege Scheuer erklärte, man habe Schnittmengen ausgelotet und weitere Arbeitsaufträge erteilt. Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner meinte, ab jetzt könne man nicht mehr um Streitpunkte herumreden. Bundeskanzlerin Merkel zeigte sich optimistisch, Lösungen zu erreichen.



Am kommenden Montag soll die zweite Verhandlungsphase beginnen. Unter anderem soll eine Spitzenrunde die bisherigen Ergebnisse in einem Papier bündeln. Zudem soll über strittige Themen beraten werden.