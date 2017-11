Die Verhandlungsführer von CDU, CSU, FDP und Grünen haben nach zehn Sondierungstagen für eine Jamaika-Koalition eine positive Bilanz gezogen.

Das erste Etappenziel sei erreicht, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Grosse-Brömer, in Berlin. FDP-Generalsekretärin Beer sprach von einem guten Schlusspunkt. Ihr CSU-Kollege Scheuer erklärte, bis Montag werde man Schnittmengen ausloten, bevor die zweite Verhandlungsphase starte. Der Bundesgeschäftsführer der Grünen, Kellner, meinte, ab jetzt könne man nicht mehr um Streitpunkte herumreden. Zuvor hatten sich Bundeskanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer optimistisch geäußert. Die Beratungen blieben zwar schwierig, am Ende sei aber mit gemeinsamen Ergebnissen zu rechnen.



CDU, CSU, FDP und Grüne hatten seit dem Mittag in großer Runde beraten. Die Unterhändler verständigten sich auf ein Papier zur Außen- und Sicherheitspolitik, in dem allerdings Streitthemen wie ein Rüstungskontrollgesetz und die Russland-Sanktionen ausgeklammert werden. Außerdem wollen die vier Parteien Familien finanziell entlasten. Beim Thema Wirtschaft bekennen sie sich zur Tarifpartnerschaft sowie zum Bürokratieabbau.