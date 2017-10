Die Unterhändler von Union, FDP und Grünen haben sich zufrieden über die heutigen Ergebnisse der Sondierungsgespräche geäußert.

Deutschland solle in den Bereichen Bildung, Forschung und Digitalisierung weltweit führend werden, sagte CDU-Generalsekretär Tauber am Abend in Berlin. Deshalb wolle man bis zum Jahr 2025 mehr als zehn Prozent der Wirtschaftsleistung dafür ausgeben. Grünen-Bundesgeschäftsführer Kellner erklärte, eine Jamaika-Koalition könne das Bündnis der digitalen Chancen werden. Zur Atmosphäre der heutigen Gespräche meinte er, der Pulverdampf der vergangenen Woche sei verflogen. FDP-Generalsekretärin Beer wertete die Verhandlungen ebenfalls als konstruktiv, CSU-Generalsekretär Scheuer meinte, die Denkpause über das Wochenende habe gut getan. In der vergangenen Woche hatte es insbesondere bei den Themen Migration und Klima deutliche Differenzen gegeben.