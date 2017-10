In Berlin beginnen zur Stunde die Sondierungen für eine Jamaika-Koalition aus Union, FDP und Grünen.

Zum Auftakt kommen Vertreter von CDU, CSU und FDP zusammen. Später spricht die Union mit einer Delegation der Grünen. Am Freitagnachmittag soll es ein erstes Treffen in großer Runde geben. Vertreter der beteiligten Parteien riefen zu Kompromissbereitschaft auf. Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte im ARD-Fernsehen, ein respektvoller Umgang miteinander sei eine Grundvoraussetzung für die Verhandlungen. FDP-Generalsekretärin Beer erklärte, man müsse zunächst ein Gespür dafür aufnehmen, ob ein gemeinsames Zukunftsprojekt überhaupt möglich sei. CDU-Generalsekretär Tauber sagte der Deutschen Presse-Agentur, wenn sich so unterschiedliche Parteien auf etwas Gemeinsames verständigten, könne dies ein Signal in die Gesellschaft sein.



Die SPD will auch bei einem Scheitern der Jamaika-Koalitionsgespräche nicht in eine große Koalition eintreten. Man stehe nicht als Reserve für die CDU zur Verfügung, sagte Fraktionsgeschäftsführer Schneider. Im Zweifel brauche es dann ein neues Wählervotum.