Der CSU-Vorsitzende Seehofer rechnet mit dem Zustandekommen der Jamaika-Koalition auf Bundesebene.

Manche Zwischentöne in den letzten Wochen seien entbehrlich gewesen, sagte Seehofer vor gemeinsamen Beratungen von CDU und CSU in Berlin. Dies ändere aber nichts an der Tatsache, dass man gut vorangekommen sei. Auch bei den großen Streitthemen wie Migration und Klima werde es mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu einer Verständigung kommen.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt erwartet allerdings, dass die weiteren Sondierungsgespräche mit FDP und Grünen schwierig werden. Ob eine Regierungsbildung möglich sei, könne man heute noch nicht absehen, sagte er in Berlin. Er habe nach wie vor das Gefühl, dass die Parteien deutlich mehr trenne als verbinde.