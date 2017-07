Der Linken-Bundestagsabgeordnete van Aken hat nach den gewalttätigen Protesten am Rande des G20-Gipfels den Rücktritt des Hamburger Innensenators Grote gefordert.

Unter ihm seien im Vorfeld des Gipfels demokratische Grundrechte ausgehebelt worden, sagte van Aken im Dlf. Der SPD-Politiker habe Protestcamps behindert und großflächige Demonstrationsverbote verhängt. "Grote hat alles verbockt, was zu verbocken war", konstatierte van Aken. Deswegen müsse er sofort gehen. Den Rücktrittsforderungen gegen Hamburgs Ersten Bürgermeister Scholz (SPD) wollte sich van Aken dagegen nicht anschließen.



Der außenpolitische Sprecher der Linken, der selbst die größte Demonstration gegen den G20-Gipfel organisiert hatte, forderte zudem, bei Autonomen zu differenzieren. "Alles, was schwarze Klamotten anhat, über einen Kamm zu scheren, ist nicht zielführend", sagte van Aken. Die Gewalt am Rande des Gipfels habe nichts mit einer linkspolitischen Ausrichtung zu tun gehabt. Van Aken vermutete dagegen, dass sich an den gewaltsamen Protesten auch zahlreiche Jugendliche aus den Vorstädten beteiligten sowie anarchistische Gruppierungen aus dem Ausland. Dies habe aber nichts mit politischem Protest zu tun.



Van Aken stellte sich auch gegen Forderungen, das Hamburger Autonomenzentrum "Rote Flora" zu schließen. Als politisches Jugendzentrum habe sie eine wichtige Funktion, auch wenn dort Strömungen und Personen vertreten seien, die der etablierten Politik nicht gefielen. Scholz habe die Schließung nur ins Spiel gebracht, um vor der Bundestagswahl seine Haut zu retten.