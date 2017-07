Die japanische Verteidigungsministerin Inada ist zurückgetreten.

Sie war zuletzt in die Kritik geraten, weil sie im Namen der Streitkräfte um Unterstützung im Kommunalwahlkampf in Tokio bat. Das Militär ist aber per Gesetz zu politischer Neutralität verpflichtet. Zudem soll Inada Unterlagen zu einer UNO-Friedensmission im Südsudan geheim gehalten haben. Ministerpräsident Abe entschuldigte sich bei den Bürgern für die Vorgänge und betonte, er sei für die Ernennung der Politikerin verantwortlich.