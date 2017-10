Nach seinem Sieg bei der Parlamentswahl hat der japanische Ministerpräsident Abe die Prioritäten seiner nächsten Amtszeit genannt.

Dazu gehöre der Umgang mit Nordkorea, sagte Abe in Tokio. Er setze weiter auf eine starke Diplomatie, um Pjöngjang zur Aufgabe seiner Rüstungsprogramme zu bewegen. Eine weitere Herausforderung sei die alternde Gesellschaft.



Bei der Wahl hatte das Regierungsbündnis von Abe seine Zweidrittelmehrheit im Parlament verteidigt. Der Regierungschef hat damit genügend Stimmen für die geplante Verfassungsänderung. Wegen der Bedrohung durch Nordkorea will Abe die zum Pazifismus verpflichtende Verfassung in Japan überprüfen lassen.