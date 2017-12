Das japanische Unternehmen Tepco darf erstmals seit der Havarie seines Atomkraftwerks in Fukushima wieder Reaktoren hochfahren.

Nach Angaben der Aufsichtsbehörde erfüllen zwei Meiler in der zentraljapanischen Anlage Kashiwazaki-Kariwa die erhöhten Sicherheitsauflagen. Da örtliche Behörden zustimmen müssen, könnten allerdings noch mehrere Jahre bis zur tatsächlichen Wiederinbetriebnahme vergehen. Das Atomkraftwerk war wie alle anderen nach dem Unglück in Fukushima im März 2011 abgeschaltet worden.



In Fukushima kam es nach einem schweren Erdbeben und einem Tsunami in drei der sechs Reaktoren zu Kernschmelzen. Als Reaktion auf die Katastrophe verschärfte die japanische Regierung die Sicherheitsvorschriften.

Diese Nachricht wurde am 27.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.