In Japan hat die Atomaufsicht erstmals seit der Katastrophe in Fukushima zwei Reaktoren des verantwortlichen Betreiberkonzerns Tepco für sicher erklärt.

Die Behörde befand, dass die Meiler sechs und sieben im weltgrößten Kernkraftwerk Kashiwazaki-Kariwa die verschärften Auflagen erfüllt hätten.



Angesichts der Widerstände in der Bevölkerung sowie in der Politik kann es allerdings noch dauern, bis die Anlagen tatsächlich ans Netz gehen. Der Gouverneur der betroffenen Provinz Niigata lehnt ein Wiederhochfahren bislang ab.



Die Umweltschutzorganisation Greenpeace bezeichnete die Entscheidung der Atombehörde als rücksichtslos. Erneut würden dieselben Risiken, die schon zum Gau in Fukushima geführt hatten, missachtet, hieß es.