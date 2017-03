In Japan haben die Menschen der Opfer der Erdbeben- und Tsunamikatastrophe vor sechs Jahren gedacht.

An vielen Orten versammelten sich die Bürger heute früh zu Schweigeminuten und Gebeten. Mehr als 18.000 Menschen kamen ums Leben, als am 11. März 2011 ein schweres Erdbeben und ein anschließender Tsunami den Nordosten Japans heimsuchten. Im Atomkraftwerk Fukushima war es in Folge dessen in drei Blöcken zu einer Kernschmelze gekommen. Die Atomkatastrophe war die folgenschwerste seit dem Unglück von Tschernobyl im Jahr 1986.