In Japan muss der Betreiber des Atomkraftwerks Fukushima rund acht Millionen Euro Schadenersatz zahlen.

Ein Gericht in Tokio verurteilte die Betreiberfirma Tepco zu dieser Summe, die an mehr als 300 ehemalige Anwohner gehen soll. Aus Angst vor Verstrahlung hatten sie nach der Katastrophe im Jahr 2011 ihre Häuser verlassen. Die Verteidigung kritisierte, dass die Summe nicht ausreiche und nur einem Zehntel dessen entspreche, was die rund 12.000 Kläger eigentlich verlangt hätten.



Laut Behörden gilt der Bereich um das Atomkraftwerk heute als entseucht. Doch nur wenige ehemalige Anwohner kehren zurück.

