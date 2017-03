Ein Gericht in Japan hat der Regierung in Tokio eine Mitschuld am Atomunglück von Fukushima gegeben.

Im Urteil des Bezirksgerichts in Maebashi heißt es nach Angaben der Nachrichtenagentur Kyodo, der japanische Staat hätte seine Rolle als Regulator nutzen müssen, um den Energiekonzern Tepco zu Schutzvorkehrungen vor Tsunamis zu verpflichten. Staat und Betreiberfirma des Unglücksreaktors hätten sich der Nachlässigkeit schuldig gemacht. Geklagt hatten 137 Anwohner, die nach dem Atomunglück vom März 2011 ihre Wohnungen verlassen mussten. Das Gericht sprach ihnen Schadenersatz zu.



Infolge eines schweren Erdbebens und anschließenden Tsunamis war es am 11. März 2011 im Atomkraftwerk Fukushima in drei Blöcken zu einer Kernschmelze gekommen.