Ein japanisches Gericht hat dem Staat und dem Konzern Tepco eine Mitschuld an der Atomkatastrophe in Fukushima gegeben.

Das Bezirksgericht der Stadt gab einer Sammelklage von rund 3.800 Bürgern statt. Sie forderten eine monatliche Entschädigung von umgerechnet 380 Euro. Diese soll solange gezahlt werden, bis die Strahlung auf den Stand vor dem Gau gesunken ist. Im Atomkraftwerk Fukushima im Nordosten Japans war es im März 2011 in Folge eines Erdbebens und eines Tsunamis zu Kernschmelzen in drei Reaktoren gekommen.



Es ist das dritte Urteil gegen Tepco. Im März hatte ein Gericht geurteilt, dass sich Tepco und der Staat der Nachlässigkeit schuldig gemacht hätten. In einem weiteren Prozess wurde der Staat freigesprochen.