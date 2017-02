Japan Greenpeace warnt vor Rückkehr in Dorf bei Fukushima

Das japanische Atomkraftwerk Fukushima am 2. März 2016. (picture alliance / dpa / Motoya Taguchi)

Die Umweltorganisation Greenpeace warnt Japan vor einem anhaltend hohen Strahlenrisiko in der Nähe des zerstörten Atomkraftwerks Fukushima.

Nach einer in Tokio veröffentlichten Studie ist das Strahlenniveau in den Wäldern um den Ort Iitate vergleichbar mit dem innerhalb der 30-Kilometer-Sperrzone von Tschernobyl. Iitate ist seit der Atom-Katastrophe vor sechs Jahren unbewohnt. Die japanische Regierung will den früheren Bewohnern allerdings Ende März die Rückkehr erlauben. Ein Jahr später sollen die Kompensationszahlungen für betroffene Bürger eingestellt werden. - In Fukushima war es im März 2011 nach einem Erdbeben und einem Tsunami zum Super-Gau gekommen.