Bei einem starken Erdbeben im Westen Japans sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.

Mehr als 60 Personen im Raum der Millionenstadt Osaka hätten Verletzungen erlitten, berichtete der Fernsehsender NHK. In tausenden Häusern fiel der Strom aus, zudem wurde in einigen Gegenden der Zugbetrieb während des morgendlichen Berufsverkehrs unterbrochen. Die Meteorologische Behörde gab die Stärke des Bebens mit 6,1 an.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.