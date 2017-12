Angesichts der angespannten Sicherheitslage in Asien überprüft Japan seine Verteidigungsfähigkeiten.

Die Regierung erwäge die Anschaffung eines Flugzeugträgers, berichten japanische Medien. Zudem solle die Raktenabwehr ausgebaut werden. Geplant sei die Anschaffung von zwei auf dem Land installierten Systemen mit Abfangraketen. Die jüngsten Raktentests in Nordkorea waren international scharf kritisiert worden. Die Regierung in Pjöngjang hatte behauptet, man sei nun zu Angriffen auf sämtliche Ziele in den USA in der Lage.

Diese Nachricht wurde am 26.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.