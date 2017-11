US-Präsident Trump hat bei seinem Besuch in Tokio kritisiert, der Handel zwischen den Vereinigten Staaten und Japan sei nicht fair und offen.

Es gebe ein Handelsungleichgewicht, insbesondere in der Autobranche. Millionen japanischer Autos würden in den USA verkauft, aber praktisch keine US-Wagen in Japan, sagte Trump. Darüber müsse man verhandeln, und das werde man auf freundliche Art und Weise tun. Trump verteidigte den Ausstieg seines Landes aus dem transpazifischen Handelsabkommen TPP. Er sagte in Tokio, Japan und die Vereinigten Staaten würden in Zukunft mehr handeln, als man unter dem Pakt je gedacht habe.



Japan ist die erste Station einer fast zweiwöchigen Asienreise des US-Präsidenten. In Tokio wurde er von Kaiser Akihito empfangen. Heute steht noch ein Gespräch mit Ministerpräsident Abe auf dem Programm. Im Mittelpunkt der Reise, die Trump auch nach Südkorea, China, Vietnam und auf die Philippinen führen wird, steht der Konflikt mit Nordkorea.