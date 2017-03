Japanische Walfänger haben ungeachtet internationaler Proteste in der Antarktis wieder hunderte Tiere getötet.

Drei Schiffe kehrten heute in den Hafen von Shimonoseki zurück. Das Harpunieren von 333 Zwergwalen erfolgte offiziell zu wissenschaftlichen Zwecken. Mit dieser Begründung beruft sich die Regierung in Tokio auf die Ausnahmeregelung einer Konvention der Internationalen Walfang-Kommission. Japan will, dass die seit 1986 verbotene kommerzielle Jagd auf Großwale wieder erlaubt wird. Zwergwale zählen trotz ihrer relativ geringen Größe von bis zu zehn Metern Länge zu den Großwalen.