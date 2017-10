In Japan sind durch den Taifun 'Lan' mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

In der südwestlichen Stadt Fukuoka wurde ein Mann von einem umgewehten Baugerüst erschlagen. In der westlichen Provinz Yamaguchi ertrank ein 70-Jähriger. Es gab vielerorts Überschwemmungen und vereinzelt Erdrutsche. Flüge und Zugverbindungen wurden gestrichen, Autobahn-Abschnittte mussten zeitweise gesperrt werden. Das Zentrum des Wirbelsturms war in der Nacht auf die Provinz Shizuoka getroffen und hatte sich dann entlang der Ostküste in Richtung Norden bewegt. Inzwischen ist der Taifun wieder auf offener See.