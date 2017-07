In Japan sind erneut zwei Todesurteile vollstreckt worden.

Wie japanische Medien berichten, wurde ein 61 Jahre alter Mann wegen des Mordes an vier Bar-Betreiberinnen im Jahr 1991 gehenkt. Außerdem wurde ein 34-Jähriger für den Mord an einer Arbeitskollegin im Jahr 2011 hingerichtet. Seit dem Amtsantritt des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Abe im Dezember 2012 sind damit bereits 19 Todesurteile vollstreckt worden. - Japan gehört zu den wenigen Industrieländern, die an der Todesstrafe festhalten.