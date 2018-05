Große Firmen aus dem Land der aufgehenden Sonne haben mit ihren Fabriken und Büros nicht nur Arbeitsplätze, sondern auch die japanische Kultur mitgebracht.

Auf dem Japan-Tag wird das am 26. Mai mit Konzerten, Kampfkunst, Kimono und Cosplay mit Hunderttausenden Besuchern groß gefeiert. Doch wie sieht das normale Leben der japanischen Community für den Rest des Jahres aus? Christian Bongers ist für uns in das etwas andere Düsseldorf eingetaucht und nimmt uns mit in die größte japanische Schule Europas, einen japanischen Garten, an dampfende Yakitori-Grills und zur größten Cosplay-Convention in ganz Deutschland.



Dokomi in Düsseldorf, der deutschlandweit größten Manga-, Anime und Cosplay-Expo (Christian Bongers)