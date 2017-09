Der Künstlername Jata setzt sich zusammen aus den Initialen von "Jacob and the appleblossom", so nannte der Musiker Jacob Vetter sein Elektro-Pop-Projekt anfangs. Das war ihm dann irgendwann zu lang und es wurde zu Jata.

Sein Debut-Album, das der Musiker unter anderem auch auf der c/o pop vorgestellt hat, trägt den Namen "Mexico". Jata hat eine Zeit in Mittelamerika gelebt und dort erste Schritte als Solo-Musiker unternommen. "Ich verbinde einfach viel Sehnsucht mit diesem Ort", so Jata.

Im Corsogespräch erzählt der Songschreiber und Produzent außerdem von den Vorzügen des Jazz-Studiums und darüber, welche Rolle die Inszenierung für eine künstlerische Persönlichkeit spielt. Es sei ihm wichtig, "dass es mehr als nur ein bisschen Musik ist", sagte Jata im Deutschlandfunk.

Jata live: 15.10. Kulturzentrum Lagerhaus Bremen, 16.10. Beatpol Dresden, 17.10. Täubchenthal Leipzig, 18.10. Bi Nuu Berlin, 28.10. Manic Street Parade 2017 München