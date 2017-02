Jazz-Sänger Al Jarreau im Alter von 76 Jahren gestorben

Jazz-Legende Al Jarreau ist tot. Der 76-Jährige starb im Kreise seiner Familie. Erst vor wenigen Tagen hatte er seinen Rückzug von der Bühne bekanntgegeben. Im März wäre er 77 Jahre alt geworden. Sein wohl größter Erfolg war 1981 "We're in this love together".