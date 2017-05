Der Sänger und Multi-Instrumentalist Jamie Cullum wurde 1979 in Essex, England geboren, seine Eltern sind ebenfalls Musiker.

Für den Hollywood-Film "Gran Torino", bei dem Clint Eastwood Regie führte, nahm Jamie Cullum den Titelsong auf. 2012 trat Sänger Roman Lob beim Eurovison Song Contest in Baku für Deutschland an - mit dem von Cullum geschriebenen Song "Standing Still".

Aufnahme vom 18.7.16 beim Tollwood Sommer-Festival, München

