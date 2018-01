Künstler und Galeristen in Paris wehren sich gegen eine geplante Skulptur von Jeff Koons.

Sie forderten die Stadtverwaltung in einem offenen Brief auf, das Kunstwerk in Gedenken an die Opfer der Terroranschläge abzulehnen. Der Mitunterzeichner und Galerist Stéphane Corréard sagte dem Radiosender "France Info", die Skulptur sei vor allem Werbung für Koons. Sie passe nicht an den Ort, sei nicht demokratisch beauftragt worden und habe nichts mit den Opfern zu tun. Auch der Regisseur Olivier Assayas, der Installationskünstler Christian Boltanski und Frankreichs Ex-Kulturminister Frédéric Mitterrand kritisierten das Projekt.



Geplant ist ein elf Meter hoher und rund 30 Tonnen schwerer Tulpenstrauß, der von einer Hand gehalten wird. Die Skulptur soll auf dem Platz vor dem Museum für moderne Kunst im Zentrum von Paris platziert werden. Ein Ort, der keinerlei Bezug zu den Terroranschlägen vom 13. November 2015 habe, wie die Gegner des Projekts bemängeln. Die Angriffe vor etwas mehr als zwei Jahren galten dem Fußballstadion Stade de France, dem Konzerthaus Bataclan sowie verschiedenen Bars und Restaurants.



Koons hatte angekündigt, der Stadt den Entwurf zu schenken. Die Umsetzung müsste Paris aber selbst zahlen. Die Kosten von rund drei Millionen Euro soll ein städtischer Fonds tragen. Die Plastik aus Stahl und Bronze soll im Frühjahr errichtet werden.

