Die Linken-Politikerin Jelpke fordert mehr Anstrengungen, um junge Flüchtlinge in die Gesellschaft zu integrieren. Sie sagte dem Deutschlandfunk, die Perspektivlosigkeit der jungen Menschen führe zu Frust und deswegen häufig auch zu Gewalt. Nötig sei eine Integration von Anfang an.

Junge Flüchtlinge müssten etwa zur Schule gehen dürfen. Abschieben sei nicht die Lösung, meinte Jelpke. Wenn, dann müssten sie freiwillig ausreisen. Dafür müssten aber Perspektiven in ihren Heimatländern geschaffen werden.



Die Zahl der Gewalttaten, die Flüchtlingen vorgeworfen werden, ist einer Studie zufolge in den vergangenen Jahren gestiegen. In der Untersuchung am Beispiel Niedersachsens, die vom Bundesfamilienministerium in Auftrag gegeben wurde, heißt es zugleich, dass unter den Flüchtlingen besonders viele junge Menschen im Alter von 14 bis 30 Jahren seien. Diese Gruppe falle unabhängig von ihrer Herkunft häufiger durch Gewalt- und Sexualdelikte auf als andere.