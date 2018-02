Der UNO-Sicherheitsrat hat den Briten Martin Griffiths zum neuen Sondergesandten der Vereinten Nationen für den Jemen ernannt.

Das Gremium billigte den Vorschlag von UNO-Generalsekretär Guterres, der dem Diplomaten umfassende Erfahrungen in den Bereichen Konfliktlösung, Verhandlung, Mediation sowie humanitäre Angelegenheiten zusprach. Griffiths ist bislang Geschäftsführer des Europäischen Friedensinstituts in Brüssel und hat für Unicef und Save the Children gearbeitet. Die UNO bezeichnet den Jemen-Krieg als größte humanitäre Krise weltweit. 8,4 Millionen Menschen sind dort vom Hunger bedroht, außerdem herrscht in dem Land eine Cholera-Epidemie.

